Sky: активисты Greenpeace пытались блокировать кортеж Джонсона у Букингемского дворца

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Активисты Greenpeace, призывающие к более активной борьбе с климатическими изменениями, попытались в среду заблокировать подъезд кортежа нового лидера Консервативной партии Бориса Джонсона к Букингемскому дворцу, куда он направлялся для того, чтобы вступить в полномочия премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствуют кадры прямого эфира телеканала Sky News, транслировавшего подъезд кортежа ко дворцу по бульвару Мэлл.

Активисты в красных майках перегородили проезжую часть бульвара и подошли к машине будущего главы правительства на расстояние 1 м. Они также развернули транспарант с надписью Climate emergency ("Чрезвычайная ситуация с климатом").