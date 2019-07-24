{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Sky: активисты Greenpeace пытались блокировать кортеж Джонсона у Букингемского дворца

Активисты также развернули транспарант с надписью Climate emergency
Описание
© REUTERS/Henry Nicholls

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Активисты Greenpeace, призывающие к более активной борьбе с климатическими изменениями, попытались в среду заблокировать подъезд кортежа нового лидера Консервативной партии Бориса Джонсона к Букингемскому дворцу, куда он направлялся для того, чтобы вступить в полномочия премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствуют кадры прямого эфира телеканала Sky News, транслировавшего подъезд кортежа ко дворцу по бульвару Мэлл.

Активисты в красных майках перегородили проезжую часть бульвара и подошли к машине будущего главы правительства на расстояние 1 м. Они также развернули транспарант с надписью Climate emergency ("Чрезвычайная ситуация с климатом").

Инцидент привел к приостановке движения кортежа примерно на полминуты, после чего он продолжил движения.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
СМИ: в столице Сомали произошел взрыв
Пострадал мэр Магадишо
Читать полностью