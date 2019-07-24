СМИ: в столице Сомали произошел взрыв

ТАСС, 24 июля. Взрыв прогремел в среду в столице Сомали Могадишо, сообщил сомалийский новостной портал "Губджуг ньюс".

По сообщению портала, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании местной администрации. По предварительным данным, ранение получил мэр Могадишо.

Взрыв произошел вскоре после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона, который провел в здании администрации встречу с мэром Могадишо и губернатором провинции Банадир.

Как в свою очередь информирует агентство Рейтер, в результате взрыва кроме мэра ранение получили еще несколько чиновников, их число не приводится. "В результате взрыва пострадали многие местные должностные лица, в том числе мой двоюродный брат, - рассказал агентству родственник одного из пострадавших, - Мэр Могадишо также получил ранение... Смертник прошел в зал заседаний и взорвал себя".