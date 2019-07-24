{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Председатель Генассамблеи ООН 29 июля проведет встречу с Лавровым в Москве

Также Мария Фернанда Эспиноса встретится с представителями российской законодательной власти и научного сообщества

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Мария Фернанда Эспиноса прибудет с визитом в Москву 28 июля, где проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила в среду официальный представитель председателя ГА Моника Грейли.

"Госпожа Эспиноса начнет официальный визит в Россию в воскресенье, 28 июля. На 29 июля у нее запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым", - сказала она.

Грейли также добавила, что в ходе визита Эспиноса встретится с представителями российской законодательной власти и научного сообщества. "В своих контактах она обратится к темам укрепления многостороннего подхода, а также сотрудничества России и ООН", - информировала она.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Британские министры заявили об отставке после вступления Джонсона в должность премьера
Такое решение было принято в преддверии вступления Бориса Джонсона в должность премьер-министра
Читать полностью