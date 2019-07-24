Председатель Генассамблеи ООН 29 июля проведет встречу с Лавровым в Москве

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Мария Фернанда Эспиноса прибудет с визитом в Москву 28 июля, где проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила в среду официальный представитель председателя ГА Моника Грейли.

"Госпожа Эспиноса начнет официальный визит в Россию в воскресенье, 28 июля. На 29 июля у нее запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым", - сказала она.

Грейли также добавила, что в ходе визита Эспиноса встретится с представителями российской законодательной власти и научного сообщества. "В своих контактах она обратится к темам укрепления многостороннего подхода, а также сотрудничества России и ООН", - информировала она.