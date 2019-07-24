Метро Каракаса восстановило свою работу после отключения электричества

КАРАКАС, 24 июля. /ТАСС/. Метрополитен Каракаса в среду полностью восстановил свою работу после того, как в понедельник электричество было отключено во всех регионах Венесуэлы. Информация об этом появилась в Twitter службы метро.

"Сообщаем нашим пользователям, что метрополитен Каракаса предоставляет коммерческие услуги на всех своих линиях без каких-либо проблем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные автобусные линии продолжат функционировать на случай каких-либо сбоев.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Три из пяти линий столичного метрополитена приостановили свою работу.

В марте в Боливарианской Республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.