Совбез ООН отменил встречу по Сирии из-за травмы глаза Педерсена

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН отменил запланированное на 25 июля регулярное заседание по сирийскому политическому урегулированию из-за травмы глаза спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в офисе генсека ООН.

"Назначенные на завтра консультации были отменены, поскольку спецпосланник не сможет принять в них участие завтра", - информировали там.

Как стало известно ТАСС из дипломатических источников, следующая встреча по политическому урегулированию в Сирии пройдет в августе. В то же время в конце июля состоится обсуждение гуманитарной ситуации в стране.

Ранее офис Педерсена сообщил, что спецпосланник отменил все ближайшие встречи из-за травмы глаза. При этом также отмечалось, что он рассчитывает на полное выздоровление.