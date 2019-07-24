Мюллер скорректировал показания Конгрессу о причинах отсутствия обвинений Трампу

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер не предъявил обвинения президенту Дональду Трампу, поскольку не пришел к выводу о наличии в действиях американского лидера состава преступления, а не из-за внутренних правил министерства юстиции или отсутствия необходимых полномочий. Такое пояснение Мюллер дал в среду на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Таким образом бывший спецпрокурор Мюллер скорректировал собственные показания, которые он дал лишь за несколько часов до этого на слушаниях в другом комитете нижней палаты Конгресса - юридическом.

"Хотел бы внести одну поправку к моим показаниям, которые дал сегодня утром", - сказал Мюллер, курировавший расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Как напомнил отставной спецпрокурор, на предыдущих слушаниях конгрессмен Тед Лью (демократ, от штата Калифорния) спросил, верно ли то, что Мюллер не вынес решение о виновности Трампа из-за внутренних правил Минюста. Мюллер тогда ответил утвердительно. Однако "так говорить неверно", заявил он на слушаниях в спецкомитете по разведке. "Как мы отмечали в докладе и как я говорил во вступительном слове, мы не пришли к выводу, совершил ли президент преступление", - пояснил Мюллер.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

24 марта министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги разбирательства спецпрокурора вместе со своим первым заместителем Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.

Тем не менее Демократическая партия США в своих внутриполитических целях отказывается поставить точку в деле, связанном с расследованием Мюллера. Демократы, под контролем которых на данном этапе находится нижняя палата Конгресса, продолжают активно использовать эту тему в своем противостоянии с республиканцем Трампом.