Трамп считает, что остался в выигрыше после слушаний с участием Мюллера

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что остался в выигрыше после выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера на слушаниях в юридическом комитете и комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"У нас был очень хороший день, у Республиканской партии. То, что пытался защитить Мюллер, нельзя защитить. Нельзя оправдать этот нелепый обман, охоту на ведьм", - заявил Трамп журналистам в среду после окончания слушаний. Слова президента приводит пресс-пул Белого дома.

"Сегодняшний день многое всем доказал", - добавил Трамп.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и нынешним президентом США республиканцем Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было.

Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

На слушаниях в среду Мюллер утверждал, что приписываемое России вмешательство в выборы 2016 года - это "не единичная попытка". По мнению спецпрокурора, Москва планирует "делать это во время следующей [избирательной] кампании". Он также заявил, что планы по вмешательству в выборы в США выносит "множество других стран".