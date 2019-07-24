СМИ сообщили об обстреле боевиками жилых кварталов Алеппо

ТАСС, 25 июля. Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) подвергли в среду минометному обстрелу мирные кварталы города Алеппо на севере Сирии. Как сообщил агентству SANA источник в полицейском управлении города, в результате нападения погибли три человека, в том числе два ребенка.

"Боевики вели огонь из предместья Рашидин на западной окраине Алеппо, в результате в кварталах Эль-Хамдания и Сейф-эд-Давля погибли трое человек, среди них двое детей и женщина", - указал источник. По его словам, пострадали еще как минимум 15 граждан. Всем раненым оказана помощь в университетском госпитале и больнице "Ар-Рази".

Артиллерия сирийской армии нанесла ответные удары по позициям бандформирований и уничтожила несколько реактивных установок, из которых велся обстрел. В рядах противника есть убитые и раненые.

22 июля жертвами обстрела боевиков в Алеппо стали семь мирных жителей и десятки получили ранения.