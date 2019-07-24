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Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Американские военные обосновывают свои действия "приверженностью свободной и открытой" навигации в регионе

ТАСС, 25 июля. Ракетный крейсер ВМС США Antietam совершил в среду проход через Тайваньский пролив. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя 7-го флота ВМС США.

Как отмечает агентство, американский крейсер прошел через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР, поэтому данный шаг может спровоцировать гнев со стороны Пекина. Как сообщил представитель 7-го флота ВМС США Клэй Досс, проход через пролив демонстрирует "приверженность США свободной и открытой [навигации] в Индо-Тихоокеанском регионе".

В среду Канцелярия по делам печати Госсовета КНР опубликовала так называемую "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху". В ней в том числе говорится, что Китай не будет отказываться от применения вооруженных сил для защиты единства страны. Как отмечается в документе, КНР готова к применению "любых средств" в случае "вмешательства внешних сил, а также действий крайне малочисленных элементов, выступающих за "независимость Тайваня" и других раскольнических сил".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.

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