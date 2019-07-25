В Европарламенте заявили, что РФ и ЕС нужно использовать любую возможность улучшить диалог

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия и Евросоюз должны использовать каждую возможность для налаживания диалога и доверия между странами. Такое мнение выразил заместитель председателя Европейского парламента, член итальянской партии "Движение пяти звезд" Фабио Массимо Кастальдо в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"Мы должны использовать любую возможность, каждый форум для возобновления диалога и восстановления доверия между сторонами. <...> Различные региональные и глобальные проблемы мы можем решить только сообща, а потому я надеюсь, что процесс сближения произойдет своевременно", - сказал он.

Представитель Европарламента также напомнил об общей с Россией позиции ЕС по сохранению ядерной сделки с Ираном. По его словам, дальнейший переговорный процесс будет зависеть от дальновидности Ирана и от способности ЕС сохранить собственную точку зрения, несмотря на американскую враждебность.

Говоря о развале ДРСМД, вице-спикер отметил, что одной из причин крушения договора стало отсутствие среди его участников Китая. "Поэтому я считаю, что необходимо начать работу над соглашением об оружии нового поколения, которое заменило бы ДРСМД и включило в число участников Китай", - подчеркнул Кастальдо, отметив, что Евросоюзу необходимо поддержать любую инициативу, которая поспособствовала бы подписанию документа.