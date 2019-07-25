ВС Венесуэлы осудили требование оппозиции применить межгосударственный договор о помощи

КАРАКАС, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы осуждают непатриотичные действия национальной оппозиции, в частности решение принять закон о возвращении республики к Межамериканскому договору о взаимной помощи. Об этом в среду заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес.

"Национальные ВС решительно осуждают мрачные намерения проимпериалистического политического меньшинства, которое демонстрирует свой антипатриотизм, требуя применения Межамериканского договора о взаимной помощи", - написал министр в своем Twitter.

Падрино Лопес заявил, что данный договор - "инструмент господства и интервенционизма, противоречащий независимости и суверенитету народов".

Накануне парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, одобрил закон о возвращении страны к Межамериканскому договору о взаимной помощи, позволяющему обратиться к другим государствам за военной помощью.

Межамериканский договор о взаимной помощи - соглашение, подписанное в 1947 году в Рио-де-Жанейро большинством американских стран. Его главный принцип заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавшихся будет означать нападение на все страны, участвующие в договоре. Позднее Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа от имени Боливарианского альянса для народов Америки вышли из этого соглашения.