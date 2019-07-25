В зоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана разблокировали дороги

БИШКЕК, 25 июля. /ТАСС/. Ранее перекрытые местными жителями автодороги в зоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана разблокированы. Об этом сообщила в четверг киргизская Государственная пограничная служба (ГПС).

"С 25 июля 2019 года возобновлено движение по автотрассам Баткен - Исфана (Киргизия) и Исфара - Ворух (Таджикистан)", - говорится в сообщении. По данным ГПС, обстановка в районе противостояния в настоящее время "относительно стабильная". Тем не менее дислоцированные там подразделения пограничников двух стран "продолжают нести службу в усиленном режиме".

"Пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана осуществляют совместное патрулирование на участке государственной границы. Совместно с представителями местных органов власти они продолжают проведение разъяснительных работ среди населения приграничных районов по недопущению эскалации конфликта и урегулированию ситуации", - отмечает ГПС.

Столкновения между жителями Киргизии и Таджикистана в районе пограничного киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух произошли вечером 22 июля и продолжались почти в течение суток. Причиной стало установление одной из сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния участники применяли охотничье оружие, камни и палки. В общей сложности во время конфликта один человек был убит и более 30 получили ранения и травмы, в том числе пограничники и сотрудники милиции.

Киргизия в целях безопасности граждан вынуждена была вывезти из Аксая в областной центр Баткен более 600 человек, в основном женщин, детей и стариков. Как планируется, в ближайшие дни должна пройти встреча президентов Киргизии и Таджикистана, в ходе которой состоится обсуждение и ситуации на общем участке границы.

Протяженность рубежа между Киргизией и Таджикистаном составляет около 970 км. После развала Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликта между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Около трех лет назад Бишкек и Душанбе договорились об активизации демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.