Губернатор Пуэрто-Рико в свете скандала заявил об уходе в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико Рикардо Россельо заявил, что уходит в отставку в свете протестов, вызванных скандалом. Его выступление транслировалось в Facebook.

"Я сообщаю вам, что подам в отставку с поста губернатора. Решение вступит в силу в пятницу, 2 августа, в 17:00", - сказал Россельо. По его словам, исполнять его обязанности временно будет министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес.

Ранее несколько американских СМИ, в том числе телеканал CNN, сообщили, что Россельо планирует оставить свой пост. Спикер нижней палаты законодательной ассамблеи Пуэрто-Рико Карлос Мендес Нуньес заявил, что уже начата процедура импичмента губернатора. Россельо вступил в должность в начале января 2017 года. Губернатор возглавляет правительство Пуэрто-Рико и назначает министров, его избирают на четыре года.

Демонстрации с требованием отставки губернатора продолжались в Пуэрто-Рико больше недели. Они начались после публикации электронной переписки, которую вел со своими помощниками Россельо. Он пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к женщине-политику и к поп-певцу Рики Мартину.

Кроме того, ранее в этом месяце министр образования Пуэрто-Рико и еще пять человек были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, но имели связи с администрацией губернатора.

Ситуация усугубляется тем, что в Пуэрто-Рико уже около двух лет продолжаются восстановительные работы после ураганов. В стране после стихийных бедствий возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.