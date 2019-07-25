Украина опустилась на несколько пунктов в глобальном рейтинге инноваций

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Украина переместилась на несколько позиций вниз в глобальном рейтинге инноваций, заняв 47 место, в прошлом году страна находилась на 43. Такие данные опубликованы Всемирной организацией интеллектуальной собственности при ООН (ВОИС, WIPO).

В рейтинге, где оценивается инновационная деятельность 130 стран мира, Украина обогнала Грузию, Молдавию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Азербайджан. В то же время Украина не смогла опередить Россию, которая расположилась на 46 месте.

При этом, в частности, по показателю благоприятности политической среды авторы рейтинга поместили Украину на 110 место, по экологической устойчивости - на 120, а по уровню создания новых знаний и нематериальных активов - на 17.

По выводам WIPO, Украина и Грузия "показали результат, который превышает ожидания" с учетом их уровня экономического развития.

Лучшей инновационной страной Европы, согласно рейтингу, признана Швейцария, Северной Америки - США, Латинской Америки - Чили, Центра и юга Азии - Индия, Сингапур стал лидером среди стран Северо-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании.

В 2018 году Украине удалось значительно подняться в рейтинге инноваций, перескочив семь ступеней и заняв 43 место. При этом за последние три года страна поднялась в рейтинге на более чем 20 позиций.