Нет еды на завтра. В 2019 году по планете шагает голод

Согласно данным ООН, опубликованным 15 июля, количество людей, которым угрожает голод, продолжает расти. В 2018 году их было на 11 млн больше, чем в 2017-м: 821 млн человек. Если сложить вместе страдающих от недоедания и тех, на чью долю остается пища запредельно низкого качества, то к зоне риска можно будет отнести 2 млрд человек. Тех, кому не хватает средств к существованию, могло бы быть меньше, если бы не политические обстоятельства: войны, в том числе бедных стран с благополучными, межплеменная вражда и вылазки исламистов. Каждый день жительница Сомали Фатума Абдиль вынуждена делать выбор, от которого становится не по себе. Женщине приходится решать, кого из своих семи детей она сможет накормить на этот раз. "Если еды очень мало, то я отдаю ее тому, кто нуждается больше всего, — самому младшему", — приводит слова женщины издание Huffington Post. 9-летнего сын Фатумы приучили отказываться от пищи, чтобы его младшие братья не страдали. "Жертвует для них", — говорит Абдиль. В пищу идет все, что оказывается под рукой. "Мы едим лишь один раз в сутки. В прошлом месяце я так страдала от голода, что у меня не было другого выбора, кроме как спуститься к воде и есть водные лилии", — В пищу идет все, что оказывается под рукой. "Мы едим лишь один раз в сутки. В прошлом месяце я так страдала от голода, что у меня не было другого выбора, кроме как спуститься к воде и есть водные лилии", — рассказывает фермер из Малави Лусия Белло. Другие голодающие собирают насекомых. Их едят до 80% кенийцев. Наибольшей "популярностью" пользуются термиты и озерные мухи

Голод возвращается В середине 2010-х эксперты ООН рассчитывали покончить с голодом к 2030 году. На оптимистические ожидания настраивала благоприятная конъюнктура начала столетия: вплоть до 2015 года число тех, кто страдает от недоедания, неуклонно уменьшалось. Однако падение цен на нефть и другие сырьевые продукты в 2014 году подвело черту под сравнительным благополучием низко развитых стран. Рост числа людей, не находящих себе достойного пропитания, вновь превратился в глобальный тренд.

По данным "Всемирного доклада о продовольственных кризисах", самая тяжелая обстановка сложилась в восьми странах, из которых три азиатских (Йемен, Афганистан и Сирия) и пять африканских (Конго, Судан, Южный Судан, Нигерия и Эфиопия). В отдельных районах каждой из них в 2019 году сохраняется риск полномасштабного голода. Чтобы он разразился, достаточно каждому пятому домохозяйству полностью лишиться средств к существованию. Нельзя исключать того, что на некоторых территориях рубежная черта уже перейдена. Однако узнать об этом можно только с запозданием, ведь доступ в охваченные войнами, эпидемиями или природными катаклизмами районы для сотрудников ООН затруднен. Выморить врага В особенности тяжело международным наблюдателям вести работу в Йемене, где прямая причина голода — война. С 2014 года власть в арабской стране оспаривают повстанцы-хуситы и законный президент, поддержанный международной коалицией во главе с Саудовской Аравией. После пяти лет боевых действий 80% жителей испытывают острый недостаток в пропитании. "Это худший гуманитарный кризис современной эпохи. Нечто невиданное", — считает Тифэн Уолтон, пресс-секретарь "Всемирной продовольственной программы" ООН. Журналисты французского расследовательского сайта Disclose Журналисты французского расследовательского сайта Disclose выдвинули против Саудовской Аравии обвинение в намеренной организации голода. По данным ресурса, непропорционально много — 30% — ударов с воздуха международная коалиция нанесла по объектам гражданской инфраструктуры, таким как фермы, рынки и резервуары с питьевой водой.

Хуже того, под угрозой оказались пути подвоза продовольствия. Противники хуситов организовали морскую блокаду побережья, осложнив доставку в зону конфликта предметов первой необходимости. Резолюция ООН от 24 мая 2018 года называет "доведение до голода гражданского населения, используемое в качестве метода ведения боевых действий" "военным преступлением". Однако Саудовская Аравия отрицает все обвинения. По версии Эр-Рияда, гуманитарный кризис в Йемене — вина повстанцев-хуситов, поднявших мятеж против демократически избранных властей. И если гражданская инфраструктура разрушена, то и вину нужно делить поровну. "Террористы не позволили нам возделывать землю" Не только война, но и регулярные вылазки вооруженных группировок могут стать весомой причиной голода. Об этом свидетельствует опыт Нигерии. С 2009 года в стране продолжаются столкновения между правительственными войсками и исламистской группировкой "Боко Харам", присягнувшей на верность ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Желая вытеснить нелояльное население, фундаменталисты прибегают к запугиванию: похищают фермеров и сжигают их урожай.

"Боко Харам" добились того, что мы прекратили возделывать землю. И стали жить, питаясь дикими фруктами и зеленью", — рассказал Al Jazeera житель охваченного конфликтом региона. В зонах, где активны исламисты, многие люди покинули свои дома. Уделом переселенцев стал голод. Вынужденных мигрантов в Нигерии насчитывается 2,2 млн человек. Предоставленным самим себе внутренним переселенцам неоткуда ждать помощи: социальные службы африканской страны слишком слабы. По данным организации Save the Children, каждый день до 200 детей умирает от голода в северных районах Нигерии, затронутых противостоянием с фундаменталистской угрозой. Ни капли дождя Не только боевые действия, но и природные бедствия могут вызывать голод — особенно в странах, не имеющих излишков. По данным ООН, 2 млн сомалийцев оказались на грани голода из-за засухи, сведшей на нет сезон дождей. По оценкам климатологов, сушь 2019 года оказалась самой губительной за последние 35 лет. Положение усугубили удары циклона "Идай", пришедшего из глубин Индийского океана в том же году.