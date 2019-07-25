Глава МИД Швеции заявила, что арест рэпера A$AP Rocky не повлияет на отношения с США

СТОКГОЛЬМ, 25 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём уверена, что задержание за драку в Швеции известного американского рэпера A$AP Rocky и суд над ним не станут причиной ухудшения отношений между королевством и США. Об этом она заявила в четверг в интервью агентству ТТ .

На вопрос, повлияет ли это дело на отношения между странами, она ответила: "Нет, я так не думаю. Я понимаю, можно предполагать, как это повлияет на образ Швеции. Я думаю, важно, чтобы наша посол помогла разобраться с возникшими недоразумениями. Я разделяю мнение посла, что это дело не повлияет на образ Швеции в долгосрочной перспективе".

Посол Швеции в США Карин Улофсдоттер прервала свой отпуск, чтобы отправиться в Вашингтон для устранения напряженности вокруг посольства королевства в связи с задержанием A$AP Rocky. В среду она встретилась с рядом конгрессменов, представляющих организации, лоббирующих и защищающих интересы латино- и афроамериканцев, которые ранее потребовали освобождения A$AP Rocky. "У меня по-прежнему ощущение, что они [конгрессмены] проецируют их систему правосудия на нашу, - отметила посол. - Встреча прошла по нашей инициативе. Я попросила о возможности встретиться с этими людьми, поскольку после прошлой недели стало ясно, что вокруг шведской системы правосудия существует большое недопонимание".

Мировая звезда рэпа A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять американца под стражу. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение и он был вынужден защищаться. Шведская прокуратура приняла в четверг решение выдвинуть обвинения против Рокки и двух участников драки по подозрению в избиении.

19 июля в Швеции побывал помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш, который встретился с тремя задержанными американскими гражданами, а также с сотрудниками МИД и Министерства юстиции Швеции. Президент Дональд Трамп 20 июля обсудил вопрос задержания с премьер-министром Стефаном Лёвеном и заявил, что готов лично поручиться за A$AP Rocky.