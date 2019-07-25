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Sky: фрегат ВМС Великобритании будет сопровождать суда через Ормузский пролив

Речь идет о фрегате HMS Montrose

ТАСС, 25 июля. ВМС Соединенного Королевства будут сопровождать все британские суда через Ормузский пролив. Об этом информирует в четверг телеканал Sky News.

Эта миссия поручена, по его данным, фрегату ВМС Великобритании HMS Montrose. Министерство транспорта королевства рекомендовало в этой связи судоходным компаниям заранее информировать о своих планах переходов в этом районе. Суда могут сопровождаться по одиночке или же сразу по несколько - в караванах - в зависимости от того, сколько их проходит пролив в определенный день.

Эти меры приняты после инцидента с задержанием на прошлой неделе нефтяного танкера Stena Impero иранскими властями.

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