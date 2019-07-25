Генсек ООН встревожен по поводу ракетных пусков КНДР

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с последними запусками ракет со стороны КНДР. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генсек обеспокоен запуском баллистических ракет КНДР", - сказал Хак.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что одна из испытанных ракет могла быть новой северокорейской разработкой.