Владелец обжалует решение украинского суда в Лондоне в случае ареста задержанного танкера

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Владелец задержанного на Украине российского танкера в случае, если украинский суд арестует судно, намерен обжаловать это решение в Высоком суде Лондона, в международных инстанциях, сообщил ТАСС учредитель компании-судовладельца "Фос Шипинг Менеджмент" (Краснодарский край) Фотий Эскизов.

Как сообщали ранее в Службе безопасности Украины (СБУ), задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте".

"Сейчас судно задержано, должны по морскому праву передать в суд, в зависимости от того какое-то решение по его дальнейшей судьбе вынесет суд, мы будем принимать решение подавать апелляционную жалобу или обращаться в лондонский морской суд (Высокий суд Лондона - прим. ТАСС). Дата судебного заседания пока еще не назначена. Если решение суда нас не устроит, мы будем обжаловать в Лондоне".