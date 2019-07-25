Трамп встретится в Белом доме с президентом Монголии 31 июля

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится 31 июля в Белом доме с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Стефани Гришэм.

"Во время визита основное внимание будет сосредоточено на углублении сотрудничества между Соединенными Штатами и Монголией в целях укрепления безопасности и содействия процветанию обеих наших стран", - отмечается в документе.

Президенты обсудят вопросы в сферах обороны, торговли и инвестиций, а также "суверенитет и верховенство права с целью поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и прочного партнерства между двумя странами", заключила Гришэм.