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Трамп встретится в Белом доме с президентом Монголии 31 июля

Стороны обсудят вопросы в сферах обороны, торговли и инвестиций

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится 31 июля в Белом доме с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Стефани Гришэм.

"Во время визита основное внимание будет сосредоточено на углублении сотрудничества между Соединенными Штатами и Монголией в целях укрепления безопасности и содействия процветанию обеих наших стран", - отмечается в документе.

Президенты обсудят вопросы в сферах обороны, торговли и инвестиций, а также "суверенитет и верховенство права с целью поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и прочного партнерства между двумя странами", заключила Гришэм.

Теги
СШАМонголияТрамп, ДональдБаттулга, Халтмаагийн
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