Сенат США утвердил кандидатуру Милли на пост главы Комитета начальников штабов ВС

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса в четверг утвердил выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США. Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслировал телеканал C-Span.

61-летний Милли, который в октябре сменит нынешнего главу КНШ Джозефа Данфорда, с августа 2015 года является начальником штаба Армии (сухопутных войск) США. Председатель КНШ традиционно назначается в США на двухлетний срок. Генерал Корпуса морской пехоты Данфорд был в первый раз выдвинут на этот пост президентом Бараком Обамой в 2015 году, двумя годами позднее его переназначил Трамп.

Милли ранее заявлял, что диалог между военными ведомствами России и США имеет крайне важное значение для снижения риска "непреднамеренной эскалации" и просчетов. В свою очередь Данфорд отмечал, что удовлетворен американо-российскими контактами в военной области, в том числе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

В середине июня заместитель председателя КНШ генерал Пол Селва подчеркивал, что наметившаяся в последнее время активизация контактов России и США способна привести в перспективе к отмене американских ограничений на военное сотрудничество Москвы и Вашингтона и координации тех усилий вооруженных сил двух стран, которые отвечают общим интересам.