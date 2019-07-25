СМИ: йеменские мятежники атаковали беспилотниками аэропорт в Саудовской Аравии

ТАСС, 25 июля. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт саудовского города Абха. Об этом в четверг сообщил йеменский телеканал Almasirah.

По его данным, целью удара были ангары с истребителями и другие военные объекты на территории аэропорта. Отмечается, что использовались беспилотники типа "Касеф-2" (К-2).

Как информирует агентство Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

В ночь на четверг хуситы совершили атаку с помощью дронов "Касеф-2" на авиабазу в Хамис-Мушаите. В Саудовской Аравии сообщили, что беспилотник хуситов был перехвачен и сбит.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции.