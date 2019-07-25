В США задержали 16 морских пехотинцев по подозрению в торговле людьми и сбыте наркотиков

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления ВМС США задержали 16 морских пехотинцев по обвинению в торговле людьми и контрабанде наркотиков. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении командования Первой дивизии морской пехоты, расквартированной на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния).

Согласно опубликованным данным, задержания были произведены в четверг утром. Телеканал Fox News отмечает, что все задержанные относятся к рядовому составу. В заявлении также говорится о вызове на допрос восьми морских пехотинцев в связи с другим делом о предполагаемой контрабанде наркотиков, не связанным с сегодняшними задержаниями.

"Первая дивизия морской пехоты привержена принципам правосудия и верховенства закона, и мы продолжим тесное сотрудничество со Следственным управлением ВМС по этому вопросу", - указывается в заявлении. В командовании также подчеркнули, что любой морской пехотинец, который окажется так или иначе связан с данным делом, будет допрошен.