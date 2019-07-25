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В США настроены на дипломатическое взаимодействие с КНДР, несмотря на пуски ракет

В Госдепартаменте призвали Пхеньян решать все вопросы посредством дипломатии

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты настроены на продолжение дипломатического взаимодействия с КНДР и призывают все стороны воздерживаться от провокаций в регионе Корейского полуострова. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, комментируя новые учебные ракетные пуски в КНДР.

"Президент [США Дональд Трамп] и госсекретарь [Майкл Помпео] подчеркивали, что мы хотим поддерживать дипломатическое взаимодействие с северными корейцами. Мы продолжаем призывать северных корейцев решать посредством дипломатии все те вопросы, которые обсуждали президент [Трамп] и председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын]. Мы призываем воздерживаться от дальнейших провокаций, а также к тому, чтобы все стороны придерживались взятых на себя обязательств в рамках резолюций Совета Безопасности ООН", - сказала Ортэгус.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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