Госсекретарь США 30 июля отправится в Таиланд, Австралию и Микронезию

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео отправится с 30 июля по 6 августа с визитом в Таиланд, Австралию и Микронезию и примет участие в заседании министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь отправится в поездку в Бангкок, в Таиланд, а также Австралию и Федеративные Штаты Микронезии с 30 июля по 6 августа, чтобы укрепить наши давно существующие союзы и активно развивающиеся двусторонние отношения с этими странами, а также подчеркнуть нашу приверженность АСЕАН, которая занимает центральную роль в нашем видении Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказала она.

"1 августа госсекретарь Помпео прибудет в Бангкок, где он будет сопредседательствовать на заседании министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии", - отметила также Ортэгус. В Таиланде Помпео проведет переговоры с министром иностранных дел Доном Праматвинаем.

4 августа вместе с министром обороны США Марком Эспером госсекретарь примет участие в межправительственных консультациях в Австралии, а также встретится с премьер-министром Скоттом Моррисоном.

5 августа он отправится в Федеративные Штаты Микронезии, где встретится с руководством этой страны, а также Республики Маршалловы Острова и Республики Палау.