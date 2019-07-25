Помпео обсудил с новым главой МИД Великобритании Иран и укрепление НАТО

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и новый министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора обсудили Иран и укрепление НАТО.

"Госсекретарь Майкл Помпео поговорил сегодня с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, чтобы обсудить основные глобальные приоритеты, в том числе противодействие попыткам Ирана расширить свою ядерную программу и укрепление альянса НАТО", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.