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Помпео обсудил с новым главой МИД Великобритании Иран и укрепление НАТО

Стороны обменялись мнениями по основным глобальным приоритетам

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и новый министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора обсудили Иран и укрепление НАТО.

"Госсекретарь Майкл Помпео поговорил сегодня с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, чтобы обсудить основные глобальные приоритеты, в том числе противодействие попыткам Ирана расширить свою ядерную программу и укрепление альянса НАТО", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Теги
СШАИранВеликобританияПомпео, Майкл (Майк)
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