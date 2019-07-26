Помпео: некоторые страны готовы участвовать в патрулировании Ормузского пролива

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Несколько государств выразили готовность участвовать в создаваемой Вашингтоном коалиции, которая, в частности, будет обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиожурналисту Бену Шапиро, стенограмму распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента США.

Как отметил госсекретарь, США "попросили страны по всему миру участвовать и оказать содействие в защите морских путей, проходящих через [Персидский] залив и Ормузский пролив". "Мы еще на начальной стадии, но я уже получил подтверждения от ряда государств, они сказали, что предоставят средства на море и в том, что касается авиации", - сказал он. Госсекретарь не пояснил, идет ли речь о боевых кораблях и самолетах.

Помпео констатировал, что коалиция будет "поддерживать свободу судоходства" и не позволит Тегерану "захватывать суда". "Присутствие там сил многих стран, действующих с общей целью, снизит риски и напряженность, а также поставит Иран в невыгодное положение", - добавил госсекретарь США.

Помпео не уточнил, какие страны готовы войти в коалицию. В интервью журналистам телеканала Fox News он отметил: "Мы попросили [об этом] Великобританию, Францию, Германию, Норвегию, Японию, Южную Корею, Австралию". Помпео пояснил, что данный список не является полным.

Иранское агентство IRNA 19 июля сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.