Трамп заявил, что позитивно оценивает контакты с Ким Чен Ыном, несмотря на запуски в КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп положительно оценивает взаимодействие с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на недавние испытания Пхеньяном двух ракет малой дальности. Об этом американский президент заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

Комментируя сообщения о запусках, Трамп отметил: "Думаю, что с Северной Кореей у нас все идет очень хорошо". Президент США добавил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном.

"Посмотрим, что будет дальше, - добавил Трамп. - Санкции действуют, заложники [то есть заключенные в тюрьмах КНДР из числа граждан США] возвращены, нам передают останки [американских военнослужащих], не было ядерных испытаний". "Они не проводили испытаний ракет, кроме как небольших", - отметил американский лидер.

"Если бы Хиллари Клинтон победила на выборах, у нас бы сейчас была война с Северной Кореей, - сказал Трамп. - Я в этом не сомневаюсь. Все очень быстро к этому шло".

В четверг Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой северокорейской разработкой.