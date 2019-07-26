В Киргизии сообщили, что на границу с Таджикистаном отправлены дополнительные силы милиции

БИШКЕК, 26 июля. /ТАСС/. Киргизия направила в район границы с Таджикистаном, где произошли столкновения между жителями двух стран, дополнительные силы правоохранительных органов для поддержания правопорядка. Об этом заявил в пятницу президент республики Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями Баткенской области, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"На сегодняшний день, благодаря принятым мерам совместно с таджикской стороной, ситуация стабилизировалась. На границу в Баткенскую область направлены дополнительные силы органов внутренних дел и Государственной пограничной службы. Теперь патрульная работа по контролю за ситуацией на границе будет вестись постоянно", - цитирует президента его пресс-служба. В частности, увеличена численность военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на территории сел, расположенных возле границы.

По словам Жээнбекова, в настоящее время ситуация на границе с Таджикистаном "полностью находится" под его контролем. "В данное время мы активно работаем над другими мерами по решению всех вопросов, касающихся границы. Я, руководители правительства, ведем постоянные переговоры с руководством Таджикистана", - отметил глава государства.

"Мы должны стремиться к сохранению и укреплению хороших отношений с соседней страной, конфликты принесут лишь вред, будем терпеливыми и сдержанными. Мы решим все вопросы, нужно лишь время", - пообещал киргизский президент.

Столкновения между жителями Киргизии и Таджикистана в районе пограничного киргизского села Аксай и таджикского анклава Ворух начались 22 июля и продолжались почти сутки. Причиной стало установление одной из сторон на спорной территории флагштока. Во время противостояния участники применяли охотничье оружие, камни и палки. В общей сложности за время конфликта один человек был убит и более 30 получили ранения и травмы, в том числе пограничники и сотрудники милиции. Киргизия из соображений безопасности граждан вынуждена была вывезти из Аксая в областной центр Баткен более 600 человек, в основном женщин, детей и стариков. В настоящее время все они уже вернулись домой.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 970 км. После распада Советского Союза вдоль нее образовалось примерно 70 спорных участков, которые периодически становились причиной возникновения конфликтов между местными жителями и военнослужащими двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Около трех лет назад Бишкек и Душанбе договорились активизировать процесс демаркации и делимитации общего участка границы. На данный момент удалось договориться о линии прохождения рубежа на протяжении почти 600 км.