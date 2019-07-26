Премьер-министр Грузии обвинил партию Саакашвили в обесценивании национальной валюты

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил оппозиционную партию "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент республики Михаил Саакашвили, в организации беспорядков на митингах в Тбилиси 20-21 июня, за которыми последовал экономический спад и рекордное обесценивание национальной валюты лари.

"Авантюристы, я имею ввиду "Национальное движение" и ее вождя (Саакашвили - прим. ТАСС), сделали все за последние месяцы, чтобы положительная динамика, которая у нас была в экономике, остановилась, и появился бы источник большого негатива", - сказал Бахтадзе журналистам.

20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание законодательного органа, требуя отставки Ираклия Кобахидзе, занимавшего в тот момент пост председателя парламента, и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. По делу о беспорядках в Тбилиси полиция задержала 16 человек, в том числе бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, члена парламента от "Национального движения" Ники Мелии, которым предъявлены обвинения.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. Одновременно с этими событиями стала обесцениваться национальная валюта Грузии лари, которая в течение длительного времени колебалась в районе 2,68-2,70 за доллар. Уже 10 июля лари в первый раз побил антирекорд, достигнув отметки 2,9 за доллар. После этого грузинская валюта стала стабилизироваться, но через три дня вновь пошла на спад и в четверг достигла отметки 2,91 за доллар.