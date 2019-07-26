Бывшая правящая Демпартия Молдавии выдвинула вотум недоверия министру финансов

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Бывшая правящая Демократическая партия Молдавии (ДПМ) зарегистрировала в пятницу в парламенте вотум недоверия министру финансов Наталье Гаврилице. Об этом заявил в ходе заседания законодательного собрания депутат фракции ДПМ Владимир Чеботарь.

"Представляю депутатам парламента Молдавии вотум недоверия, связанный с деятельностью министра финансов Натальи Гаврилицы. Министерство проработало чуть меньше двух месяцев, но показало себя абсолютно неэффективным", - сказал Чеботарь. Он подверг критике планы Минфина пересмотреть налоговую политику, а также заявления министра о возможных проблемах с выплатой зарплат бюджетников. В частности, было предложено отменить налоговые освобождения для лиц, чей доход превышает $1,13 тысячи, и увеличить НДС для ресторанного и гостиничного бизнеса до 20%.

"Вотум недоверия, который подписал 21 депутат, будет рассмотрен парламентскими комиссиями, после чего будет определена дата его обсуждения", - сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.