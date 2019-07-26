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Премьер Италии назвал конфронтацию с Россией контрпродуктивной

Джузеппе Конте считает, что Европа должна участвовать в стратегическом диалоге РФ и США по вопросам разоружения

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Конфронтация по любому вопросу с РФ контрпродуктивна для стабильности на европейском континенте. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу на конференции итальянских послов.

"Придерживаться моделей конфронтации с Россией в сегодняшних условиях, когда "стратегическое равновесие" сменили значительные асимметрии, может вести к нежелательным последствиям для будущего нашего континента", - сказал он. По его словам, Россия - "центральный игрок на всех основных политических сценах, где обсуждаются вопросы международной безопасности". "Мы не можем обойтись без участия Москвы в поиске выхода из любого кризиса", - добавил итальянский премьер.

Он также призвал не забывать, что Россия "важный сосед Европы, с которым мы делим единое пространство с точки зрения обеспечения безопасности". Кроме того, Конте считает, что Европа должна участвовать в "стратегическом диалоге России и США по вопросам разоружения, а не быть сторонним наблюдателем".

Теги
СШАИталияРоссияКонте, Джузеппе
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