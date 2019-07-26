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США ввели визовые санкции в отношении нескольких должностных лиц Кубы

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции могут распространяться на ближайших родственников лиц, попавших в американский черный список

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение ввести визовые санкции в отношении ряда должностных лиц в Гаване за практику направления на работу за рубеж сотрудников системы здравоохранения Кубы. Об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Как он утверждает, власти Кубы фактически принуждают медицинских работников к труду в других странах.

"В ответ на эту эксплуатацию работников Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении определенных должностных лиц Кубы и других людей <...>", - отметил Помпео. Он пояснил, что новое решение может распространяться на "ближайших родственников" тех официальных лиц Кубы, которые попали в американский черный список.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства США пока не ответили на вопросы корреспондента ТАСС о том, сколько в общей сложности человек попало под нынешние американские санкции, называет ли Вашингтон имена этих лиц.

Теги
СШАКубаПомпео, Майкл (Майк)
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