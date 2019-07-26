Суд в Венесуэле отказал в присоединении к договору об иностранной военной помощи

КАРАКАС, 26 июля. /ТАСС/. Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы признала недействительным решение парламента о повторном присоединении к соглашению, позволяющему обратиться за международной военной помощью. Соответствующее постановление было принято в пятницу на заседании, которое транслировалось в Twitter.

"Суд объявляет недействительным и не имеющим юридической силы решение законодательного органа о возвращении к Межамериканскому договору о взаимной помощи (TIAR), которое является угрозой правовому государству", - сказал председатель палаты Хуан Хосе Мендоса.

По его словам, любые попытки воспользоваться этим соглашением "должны считаться враждебным действием по отношению к национальному суверенитету".

Межамериканский договор о взаимной помощи - соглашение, подписанное в 1947 году в Рио-де-Жанейро большинством американских стран. Это документ также известен под названием Пакт Рио. Его главный принцип заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавшихся будет означать нападение на все страны-участницы договора. Несмотря на тот факт, что документ был подписан в 1947 году, последнее государство-участник пакта ратифицировало его лишь в 1982 году.

Позднее Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа от имени Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) вышли из этого соглашения.

Во вторник парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, одобрил возвращение страны к TIAR.