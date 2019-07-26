США и Гватемала подписали соглашение о сотрудничестве по миграционным вопросам

ТАСС, 27 июля. США и Гватемала подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах миграции, согласно которому центральноамериканское государство будет принимать мигрантов, которые стремятся попасть на территорию Соединенных Штатов, на время рассмотрения их прошений о предоставлении убежища. Об этом сообщил в пятницу Белый дом.

"Соединенные Штаты и Гватемала достигли соглашения о предоставлении убежища, - отмечается на официальной странице Белого дома в "Твиттере". - Соглашение было только что подписано в Овальном кабинете [Белого дома]".

Речь идет о документе, согласно которому Гватемала станет безопасной третьей страной для принятия мигрантов. Соглашение подразумевает, что мигранты из третьих государств, пересекающие Гватемалу по пути в США, должны будут сначала запросить убежище в этой центральноамериканской стране.

При этом 14 июля Конституционный суд Гватемалы постановил, что любое соглашение с США по миграционным вопросам, которое вступает в противоречие с законами страны, не может быть подписано президентом без одобрения национального Конгресса (однопалатного парламента). Президент Гватемалы Джимми Моралес еще до вердикта суда сообщил о решении отложить свой планировавшийся визит в Вашингтон. Он подчеркивал, что его правительство "не намерено превращать Гватемалу в безопасную третью страну" для мигрантов.

После этого Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения в отношении Гватемалы ряда санкций, включая таможенные пошлины. Он в очередной раз подверг критике действия властей центральноамериканской республики и напомнил, что принял решение прекратить выделение новых средств на предоставление финансовой помощи Гватемале в связи с тем, что руководство страны не принимает необходимых мер для борьбы с миграционным кризисом.