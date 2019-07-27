Министр обороны Венесуэлы обсудил с послом РФ вопросы укрепления ВТС

КАРАКАС, 27 июля. /ТАСС/. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в пятницу провел встречу с послом России в республике Владимиром Заемским, во время которой стороны обсудили вопросы укрепления военно-технического сотрудничества между странами. Об этом сообщил пресс-департамент венесуэльского министерства в своем Twitter.

"[Министр обороны] Владимир Падрино Лопес провел важную встречу с послом [России в Венесуэле] Владимиром Заемским для [обсуждения вопросов] укрепления военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

В министерстве обороны также отметили, что встреча прошла "в целях укрепления дипломатических отношений между Венесуэлой и Российской Федерацией".