Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

ТАСС, 27 июля. Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Согласно данным опроса, проведенного изданием, больше половины граждан страны из восточной Германии (72%) и 54% из западной части надеются на создание более крепких отношений с Россией.

Кроме того, издание отмечает, что жители страны выражают недовольство введенными санкциями Запада против России.

"Россия - наш гигантский сосед, они настолько близки к нам, что мы не можем просто столкнуться с конфронтацией", - говорится в статье.

В марте 2014 года в связи с ситуаций на Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции в отношении России. 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". На следующий день на основании документа правительство России ввело запрет на импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда продовольственных товаров.