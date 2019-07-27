МИД Германии: переговоры о миссии ЕС в Персидском заливе находятся на начальной стадии

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Переговоры о европейской миссии по наблюдению за безопасностью в Персидском заливе находятся на начальной стадии, об участии в ней Германии говорить пока рано. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью газетам редакционной группы Funke.

"В наших интересах говорить с партнерами по Е3 (Великобритания и Франция - прим. ТАСС) о том, как они себе представляют возможную морскую миссию [в Персидском заливе]. В настоящее время мы поддерживаем контакт с новым британским правительством, чтобы узнать, какова его позиция. Однако планирование находится на начальной стадии. Об участии Германии можно будет говорить лишь после того, как появится ясность относительно формы такой миссии", - сказал Маас.

По его словам, "прежде всего европейцы" прикладывают усилия для того, чтобы задействовать дипломатические рычаги влияния на Иран. Министр указал, что Берлин не хочет присоединяться к "американской стратегии максимального давления" на Тегеран. Он добавил, что нужны эффективные переговорные каналы с Ираном и странами региона.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.