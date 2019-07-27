Украинцы просят Зеленского восстановить авиасообщение с Россией и снять блокаду Крыма

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбами о восстановлении авиасообщения с Россией и снятии блокады Крыма. Соответствующие петиции опубликованы на сайте главы украинского государства.

"Прошу президента Украины немедленно прекратить водную, экономическую и транспортную блокаду Крыма; возобновить поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу; возобновить поставки электроэнергии, продуктов питания и промышленных товаров из Украины в Крым; восстановить транспортное сообщение и свободное передвижение людей между Украиной и Крымом", - говорится в тексте первой петиции.

Автор петиции подчеркнул, что блокада нарушает международные и конституционные права и свободы украинских граждан, проживающих в Крыму.

"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьей", - отмечается в тексте петиции о восстановлении авиасообщения с Россией.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом.

В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста. Сообщалось, что после запуска поезда будут ходить в Крым из более чем десятка российских городов.