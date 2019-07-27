СМИ: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в пригороде Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 июля. /ТАСС/. Полицейские в Гонконге в субботу применили слезоточивый газ против групп демонстрантов, собравшихся на несанкционированную массовую акцию протеста в пригородном районе Yuen Long (Юэн Лун). Об этом передает в прямом эфире местное телевидение

Полиция оттеснила участников шествия с ряда улиц и переулков и в настоящее время продолжают "зачистку". Видно, что некоторые радикальные активисты вооружены палками и самодельными щитами.

В минувшее воскресенье на станции метро Yuen Long произошла массовая драка, в ходе которой большая группа неизвестных лиц избила продемократических активистов. Сотня вооруженных палками людей в белых майках атаковала одетых в черное демонстрантов, возвращавшихся с митинга из центра города. Полиция прибыла к месту происшествия только спустя 35 минут, когда нападавшие уже скрылись. В результате столкновений 45 человек были ранены, на данный момент задержаны 12 подозреваемых по этому делу.

Участники сегодняшней акции решили выступить с осуждением этого инцидента. Однако правоохранительные органы не одобрили заявку на мероприятие по соображениям безопасности, опасаясь новых беспорядков. Демонстранты проигнорировали запрет. Им сказано не приближаться к двум деревням, жители которых могут вступить с ними в конфронтацию.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.