Организаторы демонстрации в Гонконге заявили, что в акции участвовали до 288 тыс. человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 июля. /ТАСС/. Массовая демонстрация в пригородном районе Гонконга Yuen Long в субботу собрала до 288 тыс. человек. Такую цифру журналистам назвали организаторы акции, которая носила несанкционированный характер.

К этому часу основная масса участников разошлась по домам. Как передает местное телевидение, в зоне протеста остаются несколько сотен активистов, однако ситуация в целом спокойная.

Ранее полиция применяла для разгона собравшихся слезоточивый газ. Некоторые радикалы кидали в полицейских обломки кирпичей и другие предметы. По имеющимся данным, в столкновениях несколько человек были ранены. О задержаниях пока не сообщается.

Поводом для выступлений в этом районе стала произошедшая там в минувшее воскресенье массовая драка с избиением продемократических активистов большой группой неизвестных лиц. Сотня вооруженных палками людей в белых майках на станции метро Yuen Long атаковала одетых в черное демонстрантов, возвращавшихся с митинга из центра города. Полиция прибыла к месту происшествия только спустя 35 минут, когда нападавшие уже скрылись. В результате столкновений 45 человек были ранены.

Участники акции выступили с осуждением этого инцидента и с критикой полиции за бездействие. Кроме того, они по-прежнему требуют полного и бесповоротного сворачивания закона об экстрадиции.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов. В пятницу местом проведения демонстрация впервые стал международный аэропорт Чек Лап Кок.