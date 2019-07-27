Минздрав Украины может возглавить владелец сети частных клиник

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Основатель сети частных клиник "Борис" на Украине Михаил Радуцкий может возглавить министерство здравоохранения страны, сменив на этом посту Ульяну Супрун, которая пребывает на должности исполняющей обязанностей главы ведомства. Об этом сообщил глава избирательного штаба президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в опубликованном в субботу интервью изданию "Левый берег".

Среди претендентов на пост министра образования и науки он назвал эксперта Сергея Бабака. Оба претендента на министерские кресла были избраны депутатами Верховной рады по спискам "Слуги народа" на внеочередных выборах 21 июля. По словам Корниенко, главы Минобразования и Минздрава Лилия Гриневич и Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве, но "Слуга народа" намерена продолжить их реформы.

Говоря о новых кандидатурах, он сказал, в частности, что у Бабака есть "все необходимые компетенции, он занимался управлением в образовании". Большинство предложений партии по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу украинской школы, отметил Корниенко. "Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - добавил он. По словам Корниенко, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".