{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: подросток погиб в горном районе к западу от Дамаска

Он подорвался на мине возле селения Эль-Джибба

ТАСС, 27 июля. Взрыв мины, установленной боевиками в горном районе Западный Каламун в окрестностях Дамаска, привел к гибели сирийского подростка, пасшего овец. Об этом сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой на полицейский источник. По его информации, инцидент произошел возле селения Эль-Джибба. В феврале в этой местности, где раньше хозяйничали бандформирования, погибли от взрыва фугаса трое подростков, еще один получили ранение.

16 июля в Восточной Гуте под Дамаском на мине, заложенной у обочины дороги, подорвался небольшой грузовик, который перевозил крестьян между населенными пунктами Млиха и Джисрин. Погибли две женщины, еще четверо человек были доставлены в госпиталь с ранениями.

Теги
СирияКризис в Сирии
Bellingcat подозревает российских хакеров в попытке взлома почты своих сотрудников
Основатель группы Элиот Хиггинс также отметил, что Bellingcat и раньше становилась целью "российских агентов и троллей"
Читать полностью