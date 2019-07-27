СМИ: подросток погиб в горном районе к западу от Дамаска

ТАСС, 27 июля. Взрыв мины, установленной боевиками в горном районе Западный Каламун в окрестностях Дамаска, привел к гибели сирийского подростка, пасшего овец. Об этом сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой на полицейский источник. По его информации, инцидент произошел возле селения Эль-Джибба. В феврале в этой местности, где раньше хозяйничали бандформирования, погибли от взрыва фугаса трое подростков, еще один получили ранение.

16 июля в Восточной Гуте под Дамаском на мине, заложенной у обочины дороги, подорвался небольшой грузовик, который перевозил крестьян между населенными пунктами Млиха и Джисрин. Погибли две женщины, еще четверо человек были доставлены в госпиталь с ранениями.