Bellingcat подозревает российских хакеров в попытке взлома почты своих сотрудников

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Инициативная группа Bellingcat столкнулась с попыткой взлома учетных записей электронной почты своих сотрудников и партнеров. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

"И вновь Bellingcat стала целью кибератак, почти наверняка связанных с нашей работой, касающейся России", - написал он, выступив с утверждением, что группа и раньше становилась целью "российских агентов и троллей". По его словам, атака была направлена против ограниченного круга членов и партнеров Bellingcat, занимающихся несколькими конкретными темами. "В настоящий момент мы изучаем дополнительные данные, которые мы собрали на основе совершенных атак, и хотим понять, что можно узнать об их природе и уровне сложности", - добавил Хиггинс.

Злоумышленники предположительно использовали тактику фишинга, создав поддельную страницу швейцарского почтового сервиса Protonmail, которым пользуются в Bellingcat. Представители компании Protonmail сообщили в Twitter, что атака не увенчалась успехом и хакерам не удалось получить доступ к почтовым ящикам пользователей.

Bellingcat заявляет о том, что проводит независимые журналистские расследования, касающиеся, среди прочего, деятельности российских разведслужб, отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а также катастрофы Boeing на Украине в июле 2014 года. Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, западные журналисты открыто пишут, что Bellingcat "связан со спецслужбами, через него сливают информацию, которая должна возыметь некое воздействие на общественное мнение".