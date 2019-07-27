Глава ПНС: политический процесс в Ливии возобновится только после выхода ЛНА из Триполи

ТАСС, 27 июля. Процесс политического урегулирования в Ливии может быть возобновлен только после вывода сил Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара из столицы страны Триполи. Об этом, как сообщил телеканал Al Jazeera, заявил в субботу глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж в беседе со специальным представителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саламе.

"Восстановление политического процесса в Ливии зависит от вывода войск Хафтара из Триполи", - указал Сарадж.

По мнению главы ПНС, этот процесс, в случае его возобновления, "должен будет учитывать все негативные аспекты, которые сложились в результате агрессии ЛНА на ливийскую столицу". Сарадж также отметил, что после действий ЛНА, направленных против правительственных сил, "стране будут нужны новые основы для продолжения диалога между сторонами межливийского конфликта".

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 1 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. получили ранения.