Мадуро заявил, что более 80% венесуэльцев против иностранного вторжения в страну

КАРАКАС, 28 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что более 80% населения Боливарианской Республики выступают против какого-либо иностранного вторжения в страну.

"Я видел различные социальные опросы. Более 80% венесуэльцев выступают против призыва осуществить иностранное вторжение в страну", - сказал глава государства во время выступления в Каракасе, которое транслировало государственного телевидение.

Президент Боливарианской Республики также добавил, что любая попытка применить Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR), который позволяет обратиться за международной военной помощью, будет расцениваться "как акт враждебный национальному суверенитету и агрессией против территории, народа и международного права".

Межамериканский договор о взаимной помощи - соглашение, подписанное в 1947 году в Рио-де-Жанейро большинством американских стран. Это документ также известен под названием Пакт Рио. Его главный принцип заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавшихся будет означать нападение на все страны - участницы договора. Несмотря на тот факт, что документ был подписан в 1947 году, последнее государство - участник пакта ратифицировало его лишь в 1982 году.

Позднее Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа от имени Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) вышли из этого соглашения.

Во вторник парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, одобрил возвращение страны к TIAR.