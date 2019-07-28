Талибы проведут переговоры с Кабулом при условии вывода иностранных войск из Афганистана

ТАСС, 28 июля. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не собирается вести прямые переговоры с афганским правительством до тех пор, пока не будет объявлено о выводе из страны иностранных войск. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса талибов Мухаммада Сохаил Шахина.

"Межафганские переговоры начнутся лишь после объявления о выводе [из Афганистана] иностранных войск", - заявил Шахин.

В субботу афганский министр по делам мира Абдул Салам Рахими выступил с заявлением, что переговоры между представителями афганских властей и движения "Талибан" могут начаться в течение ближайших двух недель. В воскресенье спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад указал, что прямые межафганские переговоры начнутся после заключения соглашения между Вашингтоном и талибами.

7-8 июля в Дохе прошла третья межафганская конференция. В ней приняли участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан" и афганские политики. Представители правительства Афганистана присутствовали на встрече в личном качестве. По окончании конференции ее участники приняли совместное заявление, в котором договорились об освобождении пленных, находящихся в преклонном возрасте, раненых, больных, а также обеспечении безопасности гражданских объектов.