В Офисе Зеленского намерены организовать префектуры и провести досрочные местные выборы

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа", которая победила на парламентских выборах и будет иметь в Верховной раде единоличное большинство численностью более 250 депутатов, планирует реформировать административное устройство Украины и организовать префектуры вместо областных государственных администраций.

"При такой модели мощный районный уровень не очень нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которые будет опекать префект", - сказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, у партии есть группа, которая занимается децентрализацией и будет прорабатывать реформу. Корниенко также отметил, что всего планируется оставить 100 районов при нынешних 490.

"Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов как государственные администрации, и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - сказал Корниенко.

При этом в партии не исключают проведение досрочных местных выборов уже этой осенью. Речь идет о полной перезагрузке власти - смене мэров, депутатов городских и областных советов. Как результат - к концу 2019 года в стране пройдет полная смена власти, и президент Владимир Зеленский, как считают в его окружении, получит своих представителей не только в парламенте, но и на местном уровне. По данным группы "Рейтинг", "Слугу народа" на местном уровне поддерживают 47% украинцев, а Киевский международный институт социологии (КМИС) дает партии еще больше - 52%.

31 августа 2015 года Рада в первом чтении поддержала изменения в Конституцию Украины в части децентрализации. Среди главных нововведений, которые предлагает законопроект, - введение института префектов, которые должны заменить глав администраций, и предоставление президенту права распускать местные советы. Окончательное принятие законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления (особом статусе) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.