Грузинская оппозиция проведет митинг за восстановление докризисных отношений с Россией

ТБИЛИСИ, 28 июля. /ТАСС/. Члены оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники готовятся к проведению в воскресенье крупного митинга в городе Батуми (Аджарская АР) за нормализацию грузино-российских отношений. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из лидеров партии, член горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

"Грузино-российские отношения необходимо улучшить. Важно, чтобы между нашими странами были нормальные отношения, не было никаких санкций, было восстановлено прямое авиасообщение. Кроме того, туроператоры должны заниматься своим делом и как можно больше туристов привлекать в Грузию. Грузинское руководство также должно сменить риторику, с которой оно разговаривает с Россией. Это ни к чему не приводит", - сказал Тевдорадзе.

По его словам, на воскресной акции, которая начнется в 17:00 (16:00 мск), прозвучат лозунги в поддержку нейтралитета Грузии. "На данном этапе исторического развития Грузии военное неприсоединение является жизненно необходимым для нашей безопасности и устойчивого развития экономики. Мы также собираемся выступить против ЛГБТ-сообщества", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что участники митинга осудят итоги девятилетнего правления президента Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение", а также пути вывода страны из экономического кризиса. Лидеры "Альянса патриотов Грузии" ожидают, что на митинг придут до 30 тыс. человек. По словам Тевдорадзе, изначально организаторы рассчитывали на участие от 13 до 15 тыс. человек, однако анонсированная акция вызвала большой интерес у населения, из-за чего ожидаемое число участников возросло.

Попытка улучшить отношения

Тевдорадзе вместе с другими однопартийцами посетил Москву 15 июля, где провел переговоры с коллегами из Госдумы по вопросу восстановления грузино-российских отношений, которые ухудшились из-за масштабных антироссийских митингов 20 - 21 июня в Тбилиси у здания парламента. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию, который вступил в силу с 8 июля. В тот же день вступило в силу и решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. На фоне запретов на прямое авиасообщение и резкого сокращения российских туристов, в Грузии рекордно обесценилась национальная валюта по отношению к доллару. Сегодня курс лари составляет 2,93 за доллар, в то время как ранее валюта колебалась в районе 2,68 - 2,70 за доллар. Ранее глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что из-за отсутствия туристов из РФ страна к концу года не досчитается около $710 млн.