Встреча политдиректоров "пятерки" и Ирана по ядерной сделке началась в Вене

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке стартовало во дворце Кобург в австрийской столице. Встреча проходит на уровне политдиректоров, передает корреспондент ТАСС с места события.

Ожидается, что стороны обсудят, как изменилась ситуация с реализацией соглашения за месяц, прошедший с момента прошлой встречи, и каковы перспективы сохранения сделки.

Россию на заседании в Вене представляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Китай - директор Департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун. От имени Ирана традиционно выступает замглавы МИД Аббас Арагчи.

Председательствовать на заседании будет генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид. Великобританию, Германию, Францию представляют заместители министров иностранных дел, курирующие вопросы контроля над вооружениями, или директора соответствующих департаментов внешнеполитических ведомств.

Ранее утром российская делегация провела консультации с коллегами из Китая, Ирана и ЕС, за которыми последовала координационная встреча участников сделки без Ирана (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция).